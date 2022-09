Calciomercato Lazio, tra acquisti e rinnovi: il punto in vista di gennaio

Calciomercato Lazio, sirene inglesi per Emanuele Valeri

Come abbiamo già detto in precedenza, il terzino della cremonese Emanuele Valeri è oggetto di molte voci di mercato. Diverse sono le squadre interessate tra cui la Lazio che per il giocatore sarebbe una piazza più che gradita. Inizio di stagione strepitoso sotto tutti gli effetti, solo i biancocelesti e Roberto Mancini sembrano non capirlo. Infatti, il terzino sinistro, sembra esser entrato nel mirino del Nottingham Forest che potrebbe sferrare il colpo già a gennaio. Per non parlare del rinnovo di Milinkovic-Savic.

Il rinnovo di Milinkovic-Savic

Imperioso è il sergente della Lazio Milinkovic-Savic che, ormai da anni, conferma sempre più di essere il leader principale dei biancocelesti. Ora Claudio Lotito è chiamato ha rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024. Il fatto che il presidente si sia impuntato nella scorsa finestra di mercato sul prezzo di 80 milioni di euro, questo non è piaciuto ha Kezman agente del giocatore che continua a strizzare l’occhio a Juventus e Manchester United.