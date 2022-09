Calciomercato Milan, spuntano due nomi per l’attacco: Maldini lavora al grande colpo

Nuovo obiettivo per l'attacco

Hojlund primo nome per l’attacco

Obbiettivo ringiovanimento rosa per i rossoneri. Maldini vuole puntare a rinforzare l’attacco con un giovane forte di prospettiva. Il primo nome sulla lista del Milan è Rasmus Hojlund, attaccante arrivato in estate all’Atalanta e preso come vice Zapata. Il danese è stato pagato 17 milioni di euro dallo Sturm Graz e l’Atalanta crede fortemente nel giocatore.

Kudus e Okafor le alternative

Occhio alle possibili alternative. Kudus dell’Ajax sta facendo molto bene e il giocatore sarebbe disposto a venire in Italia. L’altro nome è Okafor, attaccante del Salisburgo che si è presentato in Champions con un super gol contro i rossoneri ed è un profilo che intriga molto.