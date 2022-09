Calciomercato Roma, Mourinho esulta: il centrocampista resta nella Capitale

Calciomercato Roma, è ora di rinnovi

Il primo anno di Mourinho è trascorso e la stagione dice Conference League e quinto posto, come risultato non è da buttare via. Si apre il mercato e Tiago Pinto cerca di accontentare il meglio possibile il mister. Cercando, oltre al discorso esuberi, di tenere i migliori della rosa tra cui Zalewski e Zaniolo. Per il primo non dovrebbero esserci problemi visto che vuole rimanere alla Roma, per il secondo il discorso si fa più complicato, da definire ancora i bonus. Non ci dimentichiamo di Cristante.

Roma – Cristante, c’è la firma

Bryan Cristante ha detto si alla Roma, il centrocampista arrivato nel 2019, firma per il giallorossi un contratto fino al 2027 di 3 milioni più bonus. Per mister Mourinho è un giocatore cruciale. Il tecnico disse:“E’ l’equilibratore della squadra sia in fase offensiva che difensiva”.