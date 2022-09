Inter, Inzaghi ritrova Lukaku: pronta la staffetta per la Roma

Inter, ritorna l’attaccante

Dopo più di un mese fuori, Romelu Lukaku tornerà a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante lavorerà a pieno regime col gruppo a partire dalla prossima settimana. Il belga sarà sicuramente convocato per la partita con la Roma, anche se molto probabilmente non partirà titolare. Finalmente i nerazzurri ritroveranno Romelu, il quale torna in un momento cruciale per l’Inter, data la sfida con la Roma e la doppia sfida contro il Barcellona.

Inter, con Lukaku Dimarco troverà più spazio

Il ritorno di Lukaku prevede qualche cambiamento, già preannunciato da Simone Inzaghi. Non ci sarà alcun cambiamento di modulo ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, il ritorno di Big Rom coincide con un impiego maggiore di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Il classe 1997 viene visto come quello più in grado di mettere dentro l’area cross di qualità per Lukaku. In difesa Acerbi potrebbe soffiare nuovamente la titolarità a De Vrij. Per la porta, invece, continuerà l’alternanza tra Handanovic e Onana, con lo sloveno che giocherà contro la Roma e il secondo che giocherà in Champions.