Juventus, Vlahovic lotta per il gol: ecco cosa c’è da rivedere con Allegri

Juventus, Vlahovic sempre più in difficoltà

Nonostante una Juventus in grandissima difficoltà, Dusan Vlahovic è riuscito ugualmente a realizzare 4 goal in 6 partite in questo inizio di stagione di Serie A. Il serbo ha realizzato un gol ogni 132′, mentre l’anno scorso ha chiuso con un gol ogni 129′. L’attaccante ha sicuramente qualche colpa, ma è anche vero che è poco servito dai compagni. Allegri dovrà pensare a qualcosa diverso e tessere linee di gioco diverse affinché Vlahovic venga servito di più. Nella giornata di oggi l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si diceva entusiasta della convocazione.

Nel mentre, Vlahovic si è affidato alla Mate, l’agenzia di Marchisio e dell’ex compagno in bianconero Chiellini, per curare la propria immagine e la propria comunicazione.