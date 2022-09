Calciomercato Milan, Pioli alla ricerca di un attaccante: arriva dalla Premier

Calciomercato Milan, tanti i nomi in attacco per i rossoneri

In attesa di ritrovare Zlatan Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di un attaccante per il futuro. I rossoneri hanno tanti nomi sulla propria lista, tra cui quelli di Hojlund e Kudus. Il primo è un classe 2003, appena giunto all’Atalanta dove ha impressionato con 1 goal e 1 assist in 4 presenze. Kudus, invece, è classe 2000 che gioca nell’Ajax. Hojlund era stato proposto al Milan, ma i rossoneri non erano disposti a spendere 17 milioni per acquistarlo dallo Sturm Graz.

Calciomercato Milan, forte il pressing dei rossoneri per l’attaccante della Premier

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sulla lista di Maldini ci sarebbe anche il nome di Broja, attaccante del Chelsea. L’albanese classe 2001 in estate è stato cercato a più riprese dal Napoli ma alla fine è rimasto al Chelsea dove non sta trovando grandissimo spazio. Purtroppo per il Milan il prezzo dell’attaccante è abbastanza alto con i blues che chiedono 35 milioni di euro, visto anche il recente rinnovo di contratto.