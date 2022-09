Calciomercato Milan, “Pioli on Fire” è pronto al rinnovo: i dettagli

I rossoneri pianificano le prossime mosse

Gerry Cardinale nuovo proprietario del club milanese, parla chiaro su quelle che secondo lui sono le priorità per il futuro. Leao e questione panchina sono le principali. Se per l’attaccante rossonero il futuro è ancora tutto in divenire, per mister Pioli la strada sembra già scritta. Il tecnico parmense andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno ma c’è un’opzione per rinnovare fino al 2024. E’ stimato e ben voluto dall’intero ambiente, proprio per aver fatto tornare il club ad essere vincente.

Con lui alla guida della squadra, la dirigenza si assicurerebbe la possibilità di continuare il discorso di crescita della società non solo da un punto di vista prettamente sportivo ma anche di brand, di immagine. E Pioli sembrerebbe proprio la persona adatta vista la sua professionalità e la sua empatia che lo porta a porre sempre prima i rapporti umani a quelli lavorativi.