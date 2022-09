Calciomercato Milan, triplo colpo dall’Empoli: le cifre

Calciomercato Milan, contro l’Empoli l’occasione per visionare tre obiettivi

Anche il campionato può riservare occasioni di mercato: è il caso del Milan, che sabato 1 ottobre sfiderà al Castellani l’Empoli di Paolo Zanetti. Secondo quanto riporta calciomercato.com, sono tre i giocatori che saranno visionati attentamente da Maldini e Massara.

Per il ruolo di vice Theo Hernandez il club rossonero andrà alla ricerca di un profilo forte, giovane e italiano. L’identikit risponde al nome di Parisi dell’Empoli: profilo che piace a Massara ma sul quale ci sono diversi club in Europa come il Nizza. Attenzione particolare anche ai due talenti classe 2003 Baldanzi e Fazzini, ormai in pianta stabile con la prima squadra dopo aver fatto grandi cose con la Primavera empolese.