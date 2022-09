Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il difensore: c’è il si di Mourinho

Altri due colpi in arrivo per Mourinho

Calciomercato Roma, in arrivo Solbakken ma non solo

Aspettando Solbakken, che arriverà nella sessione di gennaio e che ha già firmato da svincolato con il club della famiglia Friedkin e che vuole regalare a Mourinho un nuovo difensore. La Roma in questi mesi ha lavorato a fari spenti su Solbakken battendo la concorrenza del Napoli, con il calciatore che arriverà dopo il Mondiale.

Calciomercato Roma, Chalobah si avvicina: le ultime

Per il difensore risalgono le quotazioni di Chalobah, che potrebbe anche lui arrivare, in prestito dal Chelsea, già a gennaio con le partenze di Vina(Galatasaray?) e Shomurodov, che potrebbe arrivare in Italia. Tiago Pinto continua a lavorare anche al centrocampo visto che piacciono sia Frattesi che Aouar, che potrebbe arrivare a parametro zero dal Lione e che doveva arrivare da diverse stagioni nella Capitale, preferendogli Wijnaldum, che tornerà disponibile a gennaio.