CLAMOROSO – Calciomercato Inter, Marotta si vendica dopo Bremer: il calciatore arriva dalla Juventus

Calciomercato Inter, il mercato non dorme mai

Il campionato è iniziato e l’andamento dell’Inter non dei migliori. Tra sconfitte e “falsi” pareggi, Inzaghi, rischia di buttare al vento una grande rosa. Proprio della rosa c’è molto da dire gli acquisti ci sono stati ma non tutti mirati ed efficiente per il mister e quindi nella finestra invernale di gennaio Marotta dovrà rimediare.

Calciomercato Inter, il nome caldo è Cuadrado

Il terzino a tutta fascia della Juventus è stato voce di mercato già quest’estate, con l’interessamento dei giallorossi, ora però sembra rimanere al nord la trattativa. Infatti il giocatore colombiano è in scadenza con i bianconeri e comincia a guardarsi intorno. L’occasione fa gola a Marotta che proverà a convincere il giocatore ad approdare all’Inter a parametro zero.