Juventus, il Cda impone un taglio degli ingaggi: il retroscena

Juventus, oggi il Cda chiuderà il bilancio con un rosso di 240 milioni

Nella giornata di oggi è previsto il consiglio di amministrazione della Juventus che dovrà approvare il bilancio della stagione 2021/2022. Un bilancio complicato per i bianconeri che sarà chiuso con un rosso di oltre 240 milioni di euro.

Juventus, la strategia per contenere le perdite sarà il taglio degli ingaggi

Come riporta calciomercato.com, per contenere le perdite sarà necessario fare ulteriori tagli. A farne le spese saranno quindi quei contratti onerosi che, a fronte dei pochi risultati sportivi, frenano i conti della Juve. Sono tanti i giocatori importanti (e i relativi contratti) che potrebbero lasciare la Continassa nella prossima stagione. Tra questi i nomi più gettonati sono quelli di Rabiot, Alex Sandro, Cuadrado e Kean. In scadenza nel 2024 e che non saranno rinnovati invece, Bonucci e Rugani.