Juventus, sogno difficile ma non impossibile per la panchina: i dettagli

Allegri non si muove ma occhio a Tuchel

Le prestazioni al di sotto delle aspettative non fanno cambiare idea alla dirigenza bianconera che ha ribadito la volontà di voler continuare con il tecnico toscano. Allegri è convinto di essere “la soluzione” per risollevare una squadra allo sbando e il suo operato verrà valutato durante la sosta dei mondiali. Sullo sfondo occhio al nome di Tuchel anche se i costi ne impediscono la buona riuscita della trattativa.

Un rappresentante di Tuchel parla del futuro del tecnico

Come riportato dal “The Telegraph“, la permanenza di Tuchel nel Regno Unito potrebbe essere limitata a 90 giorni solo nel caso in cui l’allenatore non dovesse trovare un’altra squadra.Tuchel è approdato in Inghilterra con un visto per l’approvazione del Corpo Direttivo post-Brexit. Un rappresentante dell’PSG ha risposto cosi alla situazione: “Agiremo in conformità con le regole del Regno Unito ed adatteremo tutti i piani futuri: le decisioni finali non sono state prese“. Sull’allenatore tedesco c’è l’interesse da tempo del Bayern Monaco come erede di Nagelsmann.