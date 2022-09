Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo sulla fascia: Inzaghi dimentica Perisic

Calciomercato Inter, i rinforzi per la fascia destra

Il cammino dell’Inter non è cominciato benissimo, per il momento sono tre le sconfitte registrate in campionato mentre una la sconfitta in Champions contro il Bayern. Il problema sembrerebbe Inzaghi che, allo stesso tempo, chiede rinforzi per migliorare la rosa.

Inter, Pedraza e Mazzocchi per il nuovo look

Il mercato rimane sempre “aperto” e acceso specialmente per le big. I nerazzurri sono alla ricerca di continui rinforzi per completare la rosa. Occhi puntati su Pedraza del Villareal, forte esterno che aveva già colto l’attenzione di Marotta quest’estate. Altro nome che interessa è Pasquale Mazzocchi vera rivelazione della Salernitana che ha colpito il mister per via delle sue abilità di tuttofare.