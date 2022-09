Calciomercato Inter, tre giocatori pronti a dire addio: gli aggiornamenti

Difesa da rifondare per Marotta

I pessimi risultati difensivi della squadra nerazzurra hanno fatto storcere il naso, non solo alla dirigenza, ma ai giocatori stessi. De Vrij è il primo nome sulla lista dei partenti. L’olandese non è più contento a Milano per il poco spazio concesso da quando è arrivato Acerbi. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e l’addio a parametro zero si fa sempre più probabile. L’altro difensore che potrebbe partire tra gennaio e giugno potrebbe essere Milan Skriniar. Il discorso è sicuramente diverso tra i due ma sullo slovacco c’è ancora il forte interesse del PSG che non ha intenzione di mollare la presa.

Gosens non è più al centro del progetto

In estate Gosens, come confermato da lui stesso, ha rifiutato il Bayer Leverkusen per costruirsi delle opportunità all’Inter. La sua volontà, però, si è scontrata con quella di Inzaghi che non lo vede più come titolare e allora il tedesco è pronto a partire già a gennaio.