Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in Francia per il centrocampista: il calciatore lascia Torino

La Juve hanno perso 20 milioni in estate ma a fine contratto andrà via

A fine agosto Adrien Rabiot poteva finire al Manchester United. Eh già, “poteva” , perché nella trattativa non avevano ancora fatto i conti con la madre nonché agente del francese. Tra i due club era stato trovato l’accordo su un totale di 20 milioni tra parte fissa e bonus. L’unico problema sono state le eccessive richieste di Veronique per il figlio, il quale chiedeva oltre 10 milioni. A giugno scade il suo contratto con la Juve e la cosa certa è che il francese non rinnoverà.

Rabiot potrebbe tornare in Francia

Le ultime indiscrezioni, però, riportano un clamoroso interesse da parte di un club che già lo ha avuto in passato. Stiamo parlando del PSG, dove sembrerebbe che già nei giorni scorsi avrebbe avuto un primo contatto con il giocatore.