Calciomercato Lazio, Lazzari verso il rinnovo: Sarri dà l’ok

Calciomercato Lazio, prona l’offerta di rinnovo per il giocatore

Manuel Lazzari sta diventando sempre più fondamentale nel gioco di Sarri ed è per questo motivo che la dirigenza biancoceleste è pronta a rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2024. La Lazio si è messa in contatto con lo staff di Manuel Lazzari ed è pronta ad offrire al calciatore un contratto che legherebbe le parti fino al 2027.

Calciomercato Lazio, Sarri insiste per il rinnovo di Lazzari

Maurizio Sarri ha fatto di Lazzari un punto fermo nella sua difesa a 4. Il tecnico starebbe insistendo con la società per il rinnovo del terzino, giocatore che lui vede come imprescindibile per il progetto tecnico. Lotito attualmente è impegnato con la campagna elettorale ma al suo ritorno metterà sul piatto un’offerta per il rinnovo del contratto del calciatore.