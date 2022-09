Calciomercato Milan, due big di Premier tentano Bennacer: pronti 40 milioni di euro

Calciomercato Milan, il centrocampista interessa ad un club di Premier League

Quando si pensa al Milan, tutti pensano a Theo Hernandez, Maignan, Giroud, Tomori e spesso ci si dimentica di uno dei migliori centrocampisti della Serie A, Ismail Bennacer. Il centrocampista ex Empoli ha preso le redini della mediana rossonera, diventando fondamentale nel gioco di Pioli e le sue prestazioni stanno aumentando di livello partita dopo partita. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate e molti club si sono interessati a lui, soprattutto in Premier League.

Calciomercato Milan, Bennacer ha offerte dall’Inghilterra

Tra i club che hanno nel proprio mirino Bennacer ritroviamo il Chelsea di Graham Potter, allenatore che sostituito Tuchel all’inizio di questa stagione. I blues starebbero pensando al rossonero come rinforzo per il centrocampo, anche se Bennacer, il quale ha un contratto che scade nel 2024, potrebbe lasciare il Milan solo nel caso arrivasse un’offerta di 35/40 milioni di euro.