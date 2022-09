Calciomercato Roma, Mourinho blinda il calciatore: le ultime

Offerta dalla Germania per il calciatore, ma la Roma dice no

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund ha pronta l’offerta per il giocatore

Secondo le ultime indiscrezioni, il Borussia Dortmund starebbe guardando in casa della Roma per rinforzare la propria rosa. I gialloneri starebbero pensando a Zalewski per consolidare la propria fascia, anche se Mourinho non vorrebbe lasciar partire il giocatore lanciato da lui. L’esterno giallorosso interessa anche ad Inter e Juventus, ma i giallorossi restano fermi sulla loro posizione e non lasceranno partire il calciatore.

Calciomercato Roma, Mourinho dice no alla trattativa

Il Borussia Dortmund vorrebbe offrire alla Roma Raphael Guerreiro più cash per assicurarsi Zalewski. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Mourinho non sarebbe d’accordo con la trattativa. Nonostante l’interesse per Guerreiro, l’allenatore giallorosso ha bloccato la trattativa sul nascere, dato il forte apprezzamento che ha nei confronti del giocatore polacco.