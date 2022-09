La verità di Wanda Nara: “Ferita ma dovevo farlo”

Wanda Nara e la separazione da Mauro Icardi

Un addio che fa male, così afferma Wanda Nara dopo l’annuncio della separazione da Mauro Icardi. Interessanti anche le parole dell’avvocato dell’argentina: “La separazione non è avvenuta di comune accordo. Wanda è triste e ferita ma ha deciso così”, ha spiegato la Rosenfeld. Queste le parole di Wanda Nara su social. “Sono andata via con la voglia di rimanere. E sì, fa male! Ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa. Pensami”.