Calciomercato Lazio, le parole del presidente Corsi sull’arrivo di Parisi a gennaio

Calciomercato Lazio, Parisi obiettivo per gennaio

La Lazio è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per gennaio, e gli occhi del ds Tare sono puntati su Fabiano Parisi dell’Empoli: il giovane laterale sta impressionando gli addetti ai lavori e ha attirato su di se gli occhi delle big di Serie A.

Mercato Lazio, le parole del presidente dell’Empoli Corsi

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un’intervista a Radio Incontro Olympia soffeermandosi anche sull’interesse dei biancocelesti per Parisi: “Ascolto domande di mercato intorno ai giocatori dell’Empoli che, oltre a farmi arrabbiare ed a rompermi le scatole, non voglio nemmeno prendere in considerazione perché il mio compito da Presidente è proteggere i miei ragazzi ed in generale tutto l’ambiente Empoli che per me è un patrimonio da salvaguardare. Parisi alla Lazio? È una di queste… A gennaio non se ne parla, proprio per il motivo appena spiegato. Vicario? È meritatamente il terzo portiere della nazionale, per noi e per lui la convocazione rappresenta il riconoscimento e l’apprezzamento migliore. Con la Lazio c’era stato un contatto, una telefonata, dopo la quale mi aspettavo un affondo successivo che però non è mai avvenuto perché hanno virato su Maximiano e Provedel che noi conosciamo bene, veramente un ottimo portiere anche lui giustamente chiamato da Mancini.”