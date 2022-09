Italia, Immobile resta a casa

Niente trasferta a Budapest per Immobile

Niente Ungheria per Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio non parte per Budapest con la nazionale: “Il calciatore Ciro Immobile questa mattina si è sottoposto a Milano ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l’indisponibilità per la partita di domani in Ungheria – si legge nella nota della Federcalcio – Immobile ha comunque raggiunto con la squadra l’aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Il ct Mancini, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare il centravanti azzurro al club di appartenenza, per proseguire le cure del caso. Gli accertamenti eseguiti sono stati, come sempre avviene, condivisi con lo staff medico del club”.