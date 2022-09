Mancini: “L’Ungheria avversario difficile, serve star tranquilli”. Le probabili formazioni

L’Italia è pronta per l’Ungheria, Mancini annuncia qualche novità

Il tecnico Mancini alla vigilia della sfida tra Italia e Ungheria fa il punto sugli azzurri e annuncia qualche novità: “Vediamo come stanno i ragazzi, ma giocheremo con la massima tranquillità per sfruttare al meglio le occasioni. Stiamo valutando come metterli in difficoltà. L’Ungheria davanti a 70mila persone proverà a vincere e noi dovremo stare sereni. Proveremo a passare il turno, ma abbiamo il 50 e 50 di farlo”.

Ungheria-Italia, le probabili formazioni

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All. Rossi

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. All. Mancini