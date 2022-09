Calciomercato Inter, slitta l’incontro per il rinnovo del difensore: Marotta pronto alle cessioni

Calciomercato Inter, il rinnovo di Skriniar slitta ancora

L’Inter continua a trattare per il rinnovo di Milan Skriniar: l’incontro per il prolungamento del contratto del centrale difensivo slovacco però, in programma per questa settimana, slitterà a dopo la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma il 4 ottobre.

Mercato Inter, su Skriniar resta l’insidia del PSG

Come riporta L’Interista, i nerazzurri hanno intenzione di mettere sul piatto una proposta da 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifra considerata non migliorabile dalla dirigenza nerazzurra. Di contro però esiste la promessa del PSG che ha già fatto sapere allo stesso Skriniar di poter arrivare ad una proposta di ingaggio da 10 milioni netti all’anno nel caso in cui dovesse svincolarsi in estate.