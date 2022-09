Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano il grande colpo: pronti 35 milioni

Calciomercato Juventus, Cherubini guarda alla Premier

Continuano le offensive chiamate mercato per la Juventus di Allegri, che vuole ribaltare la stagione dopo il brutto inizio di campionato. E proprio per questo i bianconeri sarebbero interessati a portare in Italia Christian Pulisic, centrocampista offensivo classe 1998 della nazionale USA e del Chelsea.

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, i bianconeri dovrebbero però spendere 35 milioni di euro per portare il calciatore a Torino. Il calciatore ex Borussia piace tanto anche se bisognerà vedere se arriverà già da gennaio, quando i bianconeri dovrebbe però stare attenti al bilancio.