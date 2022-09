Calciomercato Juventus, la società corre ai ripari

Bianconeri in emergenza per la fascia sinistra

Mister Allegri può nuovamente contare sul brasiliano

Sembra strano eppure l’uomo che sembrava in procinto di partire lo scorso mercato, torna ad essere la pedina importante della Juventus. Stiamo parlando di Alex Sandro. Con la squadra in difficoltà e considerando lo stato attuale dell’intera rosa, il brasiliano ora più che mai diventa necessario per mister Allegri. In fin dei conti il calciatore mai aveva espresso la volontà di lasciare Torino ed inoltre gode di buona stima da parte del suo allenatore. Dopo aver visto sfumare l’operazione Wijnadal passato all’Ajax e Udogie preso dal Tottenham, lo società non aveva più avuto il tempo di poter andare ad investire per la fascia di sinistra. Ma ora il problema sembra risolto e da elemento sicuro di lasciare i bianconeri, Alex Sandro è diventato l’uomo necessario.

Calciomercato Juventus, e in ottica futura?

In ogni caso nonostante il brasiliano ora verrà nuovamente riutilizzato, senza dubbio a fine stagione farà le valigie con destinazione ancora da definire. Il problema è il suo contratto da 6 milioni netti più bonus. Non poco considerando anche l’involuzione inspiegabile che lo ha caratterizzato. Motivo per il quale al momento va bene il suo contributo ma per il futuro non ci sarà alcun rinnovo contrattuale nemmeno se ci fosse una drastica diminuzione del suo ingaggio.