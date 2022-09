Calciomercato Lazio, Tare a caccia di un difensore: altro arrivo dopo Romagnoli

Il difensore Coppola obiettivo per la difesa

Calciomercato Lazio, Tare punta Coppola del Verona

La Lazio continua a guardare in casa del Verona per rinforzare la difesa: il nome finito sul taccuino del ds Tare è quello di Diego Coppola, difensore classe 2003 con già sei presenze in Serie A.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le squadre interessate ci sarebbe proprio la Lazio che con il patron Setti ha ottimi rapporti, consolidati anche in questa ultima sessione di mercato con l’arrivo di Cancellieri e Casale. Al momento il cartellino di Coppola si aggira sugli 8 milioni.