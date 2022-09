Calciomercato Milan, le big d’Europa tentano Leao: l’attaccante però vuole restare a Milano

Calciomercato Milan, attenti alla premier

Il mercato è sempre aperto e senza mai esclusioni di colpi. Sia in entrata che in uscita vediamo tante situazioni di preparazione a quello che saranno le prossime finestre di mercato. Anche le big italiane si muovono per non farsi trovare impreparate, a cominciare dal Milan.

Milan – Leao, prove di rinnovo

Il Chelsea torna all’attacco per Rafael Leao forte obiettivo anche nel mercato estivo. Il giocatore va in scadenza di contratto nel 2024 ma Paolo Maldini si sta mettendo al lavoro insieme all’agente del calciatore per trovare al più presto un accordo per prolungare al meglio delle condizioni possibili. Leao è felice a Milano e questo fa sorridere la società, bisognerà vedere se le offerte che arriveranno saranno da rifiutare o da cogliere.