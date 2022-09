Calciomercato Roma, i tifosi tirano un sospiro di sollievo: Dybala contro l’Inter ci sarà

Calciomercato Roma, l’attaccante non sarà titolare con la Giamaica

La sosta ha portato via dalle rose molti nazionali e questo preoccupa le società. La Roma è una di quelle che vede partire diversi componenti tra cui quelli più importanti come Pellegrini e Dybala. Queste amichevoli sono deleterie per i ct di club ma d’altra parte come può un giocatore rifiutare la cosi amata nazionale.

Roma – Mourinho, il filo rosso è Dybala

Chiamato in patria, Paulo Dybala, risponde presente nonostante il piccolo infortunio. Questa è l’inizio dell’avventura della “Joya”, saltando la prima amichevole. Successivamente sono stati fatti esami strumentali che hanno dato esito negativo. Il fenomeno sta bene ma non verrà schierato titolare contro la Giamaica, forse qualche minuto nel finale. Mourinho e i tifosi sono felici di rivarlo giovedi nella capitale per prepara il campione al match contro l’Iinter, sabato alle 18:00.