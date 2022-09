Calciomercato Roma, nome nuovo per la difesa: gioca in Serie A

Tiago Pinto punta a un rinforzo di prospettiva

Un’estate intera passata a cercare un difensore che possa essere messo a disposizione di Mourinho. Tanti i nomi fatti ma mai nessuno concretamente vicino a vestire giallorosso. Le ultime indiscrezioni portano a un giocatore dello Spezia che si sta facendo notare in questo avvio di stagione e che potrebbe fare il salto di qualità nei prossimi mesi. Jakub Kiwior è stato elogiato da Lewandowski dopo la partita contro l’Olanda: “Me ne sono accorto durante il riscaldamento prima della partita contro l’Olanda, perché in allenamento è molto difficile vedere certe cose. Ho chiesto: ‘Chi è?’. Poi l’ho visto durante la partita, è stato straordinario“.

Altri due club interessati al polacco

Oltre alla Roma c’è un altro club di Serie A interessato al difensore. Stiamo parlando del Milan che lo sta valutando da tempo e non è da sottovalutare il sondaggio da parte del West Ham. Per venderlo la squadra ligure chiede almeno 18 milioni.