Inghilterra-Germania, sfida tra deluse | Le formazioni

Inghilterra e Germania si affrontano in una sfida tra deluse. Le due regine non hanno mantenuto le aspettative, questa sera un match che significa poco per le due compagini in campo, l’occasione per provare nuove soluzioni a disposizione dei due allenatori.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Germania

INGHILTERRA (3-4-3): Ramsdale; Stones, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Mount; Kane, Sterling.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Hofmann, Sule, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Musiala, Muller, Sané; Havertz.