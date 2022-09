Milan, l’attaccante pronto a tornare con l’Empoli: Pioli sferra il tandem

Pioli ritrova Rebic contro l’Empoli

Notizie positive in casa Milan. Ante Rebic procede a passo spedito verso il recupero totale dall’infortunio. Il croato dovrebbe rientrare quantomeno tra i convocati per la sfida contro l’Empoli sabato alle 20:45 al Castellani. Il Milan spera di poter recuperare qualche altro giocatore nei prossimi giorni. Il rientro dell’attaccante è importante per le caratteristiche che mancano alla squadra rossonera.

La dirigenza chiede più disponibilità a livello fisico

L’ex Eintracht, nell’ultima annata, è stato spesso costretto a recarsi in infermeria per una serie di infortuni che non gli hanno permesso di essere protagonista dello scudetto. Il suo futuro potrebbe essere in bilico qualora il giocatore dovesse continuare ad avere problemi fisici.