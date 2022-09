Calciomercato Inter, Skriniar via a gennaio, il PSG insiste

Skriniar via a gennaio per non perderlo a 0 a giugno

Calciomercato Inter: situazione di stallo tra l’Inter e Skriniar

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione tra l’Inter e Milan Skriniar non è cambiata minimamente, anzi le cose sembrano peggiorare. Se ad agosto l’Inter avrebbe potuto vendere il difensore a 60/70 milioni, ora potrebbe perderlo per molto meno dato il contratto in scadenza nel 2023. Il PSG sarebbe pronto ad offrire all’Inter 25/30 milioni per portarsi a casa Milan Skriniar a gennaio, con i nerazzurri che potrebbero lasciarlo partire per non rischiare di perderlo a 0 nell’estate del 2023.

Calciomercato Inter, Skriniar non contento dell’offerta di rinnovo dell’Inter

Per ora non c’è stato ancora nessun incontro tra l’Inter e l’entourage dello slovacco, il quale attende una chiamata da parte della dirigenza nerazzurra. Sembrerebbe che il difensore dell’Inter vorrebbe uno stipendio che si aggira sui 7.5 milioni, ma l’Inter non ha la disponibilità economica necessaria per salire oltre ai 6 milioni annui. Ciò potrebbe complicare la trattativa, visto e considerato che il PSG sarebbe pronto ad offrire a Skriniar un quinquennale da 9 milioni di euro annui.