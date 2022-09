Calciomercato Juve, pronta una rivoluzione nel 2023: tutti i giocatori in bilico

Cuadrado e Di Maria out, occhio al futuro di Rabiot

Il rendimento di diversi giocatori non sta piacendo alla dirigenza bianconera che è pronta ringiovanire la rosa durante la prossima estate. Tra i giocatori in scadenza ci sono Cuadrado e Di Maria. Il colombiano sta rendendo molto al di sotto delle aspettative e il rischio di trovarsi senza rinnovo si fa sempre più probabile. L’argentino, invece, aveva chiesto un solo anno di contratto per poi tornare in patria per chiudere la carriera e difficilmente cambierà decisione. Negli ultimi giorni pare che la Juve stia facendo un pensierino sul rinnovo di Rabiot nonostante più volte si è parlato di un addio a zero.

Da valutare i prestiti di Milik e Paredes

Anche Alex Sandro e Pinsoglio sono in scadenza e a meno che non si abbasseranno lo stipendio potrebbero andare via a zero. Questi mesi sul campo saranno decisivi per valutare se riscattare Milik, che sta facendo molto bene, e Paredes.