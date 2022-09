Calciomercato Milan, Leao corteggiatissimo da un club della Premier League

In Premier League tutti pazzi per Leao

Calciomercato Milan, un club di Premier League ha comunicato il proprio interesse per Rafa Leao

Dopo una stagione dove ha realizzato 14 goal e 12 assist e dopo un ottimo inizio di stagione, Rafael Leao è il giocatore più corteggiato del Milan. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Manchester City si sarebbe aggiunto tra i club interessati al giocatore del Milan. Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interesse del Chelsea nei confronti del giocatore, anche se i blues non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale al Milan.

Calciomercato Milan, il Milan pronto ad offrire di più a Leao

Il contratto dell’attaccante va rinnovato quanto prima e questo in casa Milan lo sanno bene. I rossoneri vogliono assolutamente tenere con loro Leao e sono pronti a mettere sul piatto una cifra superiore ai sei milioni di euro per tenere il giocatore. Da un ingaggio di 4,5 milioni, il giocatore è salito ad una richiesta da 7 milioni, frutto delle grandi prestazioni sul campo. Maldini è al lavoro e parlerà con l’entourage del portoghese, mentre continuano ad aumentare i top club che comunicano il loro interesse per il giocatore.