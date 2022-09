Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara il colpo in difesa: Mourinho applaude

Calciomercato Roma, Tiago Pinto al lavoro per un nuovo difensore

La Roma, dopo un ottimo mercato estivo, non perde sulla concentrazione e si guarda intorno per provare a rinforzare ancor di più la rosa di Josè Mourinho. Il reparto che va puntellato è quello difensivo e Tiago Pinto è già al lavoro per regalare all’allenatore portoghese il colpo che tanto desidera. Un nome che interessa molto alla Roma è quello di Evian Ndicka dell’Eintracht Francoforte: il difensore francese è in scadenza di contratto a giugno. Anche se nelle ultime settimane la Roma starebbe guardando attentamente un giocatore che milita nella prima divisione olandese.

Calciomercato Roma, l’innesto in difesa potrebbe arrivare dall’Olanda

Il Ds della Roma, Tiago Pinto, avrebbe individuato in Jurrien Timber, difensore dell’Ajax il colpo perfetto per il reparto difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, gli osservatori giallorossi avrebbero osservato il classe 2001 in questo inizio inizio di stagione, con osservazioni positivissime. Ma la Roma sa che sarà difficile acquistarlo perché ci sono due ostacoli da superare: la concorrenza di Manchester United e Barcellona e, in secondo luogo, l’Ajax, il quale chiede per il ragazzo almeno 30 milioni di euro.