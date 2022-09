Ndicka piace a Roma e Juventus

Come conferma l’edizione odierna di Tuttosport, la Roma continua a tenere sotto osservazione Evan Ndicka, difensore ventitreenne dell’Eintracht Francoforte già associato al club giallorosso in estate. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 e piace anche alla Juventus. Un obiettivo concreto, Tiago Pinto ci prova.