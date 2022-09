Grecia – Olanda, probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Polonia – Olanda

Formazione Polonia (3-4-2-1): Szczesny, Wieteska, Glik, Kiwior, Cash, Zurkowski, Linetty, Zalewski, Zieliński, Szymański, Lewandowski.

Allenatore: Michniewicz

Indisponibili: Bednarek

Formazione Olanda (3-4-1-2): Cillessen, Teze, de Ligt, Indi, Hateboer, Koopmeiners, de Jong, Malacia, Bergwijn, Gakpo, Depay.

Allenatore: Van Gaal

Dove vedere Polonia – Olanda in TV e streaming: Sky o DAZN?

Il match Polonia – Olanda verrá trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football tramite Diretta Gol. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche Sky Go.