Inter, Calhanoglu pronto per la Roma: Lukaku ancora out?

Inter, tanti i dubbi per Inzaghi

Tanti gli interrogativi a cui deve ricorrere Inzaghi in vista della sfida contro la Roma. Il tecnico nerazzurro per la sfida di San Siro dovrà già fare a meno di Brozovic, assente per squalifica e infortunatosi con la Nazionale croata.

“Brozovic, nuovi esami a inizio della prossima settimana. Calhanoglu sta meglio, tra domani e dopodomani torna in gruppo ed è pronto per tornare tra i convocati. Lukaku è più indietro perché ha una mole importante, serve altro tempo per essere a disposizione, sta ultimando il percorso di recupero. Ha fatto gli esami nelle scorse ore e tutto procede per il meglio, ma manca del tempo ancora e non ce lo aspettiamo a disposizione per la Roma. Sicuramente non dall’inizio, ma viaggia verso il forfait e dovrà aspettare ancora un pochino per tornare a disposizione. Salgono le quotazioni di Dzeko che domani sarà alla Pinetina, al momento Dzeko in pole position per giocare contro la sua ex squadra”, ha detto Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport.