L’Inter recupera i pezzi, Calhanoglu recuperato

Inter, cammino spedito verso la sfida con la Roma di Mourinho. Inzaghi recupera i pezzi, Calhanoglu recuperato e a disposizione. Ancora prudenza per quanto riguarda Lukaku, il centravanti belga è stato sottoposto ad accertamenti, nonostante l’esito positivo in casa Inter si pensa a risparmiarlo per evitare pericolose ricadute. Probabile panchina per l’attaccante ex Chelsea, in campo spazio all’ex Dzeko.