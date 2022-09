Calciomercato Inter, Skriniar pronto a partire: trovato il sostituto

Calciomercato Inter, Skriniar mette le ali

Il mercato è chiuso ma le big, come al solito, sono già a lavoro per non farsi trovare impreparate. L’Inter è una di quelle squadre che deve fare i conti con giocatori in scadenza e altri che sono attratti dai campionati europei. Inzaghi convince poco ma rimane saldo per via dei conti in rosso mentre Marotta si trova a risolvere problemi più grandi come quello di Milan Skriniar.

Inter – Skriniar, Demiral il nome caldo

Il presidente del PSG, Al-Khelaifi, ha proposto al difensore centrale un contratto di 7.5 milioni che supera, quindi, l’offerta dell’Inter di 6.5 che non può superare. Ora Marotta sà che probabilmente perderà il giocatore, infatti si mette subito all’opera e guarda in Italia. Il profilo che il ds reputo adatto alla rosa nerazzurra è Merih Demiral, calciatore dell’Atalanta che vale sui 32 milioni. Un’altra pista che viene tenuta sott’occhio è quella di Chalobah che piace ai nerazzurri e potrebbe rientrare in quel filo conduttore, con il Chelsea, per portare a Londra Denzel Dumfries.