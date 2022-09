Calciomercato Juventus, a gennaio arriva il terzino: pronta l’offerta

Calciomercato Juventus, in arrivo il terzino dalla Bundesliga

Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Germania, la Juventus sarebbe vicina all’acquisto di Ramy Bensebaini. I bianconeri, non contenti delle prestazioni di Alex Sandro, starebbero pensando al difensore algerino come rinforzo per la fascia sinistra. Il terzino del Borussia Monchengladbach sembra l’obiettivo più concreto sulla fascia insieme ad Alejandro Grimaldo del Benfica, il quale però non è gradito da Max Allegri.

Calciomercato Juventus, i bianconeri riflettono se acquistare il giocatore a gennaio o a giugno

Bensebaini è un classe 1995, terzino sinistro della nazionale algerina e del Borussia Monchenbladbach dove milita dal 2019. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2023 e potrebbe sbarcare a Torino a Giugno. La Juventus ha già utilizzato i due slot per gli extracomunitari (Kostic e Paredes) e quindi non potrebbe acquistare il giocatore a gennaio. I bianconeri potrebbero però bloccare il terzino a gennaio per poi tesserarlo a giugno, oppure tesserarlo a parametro 0 direttamente a giugno.