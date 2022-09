La Juventus alla ricerca di un difensore per gennaio

La Juventus monitora il mercato per gennaio: i bianconeri hanno messo gli occhi su Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 23enne difensore francese in scadenza di contratto a giugno con i tedeschi può arrivare già nel prossimo mercato di gennaio pagando un piccolo indennizzo.