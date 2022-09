Calciomercato Lazio, Lotito pensa a gennaio: possibili colpi di scena

Lazio, il vice Immobile può arrivare dalla Samp

Lotito crede ciecamente nel progetto Sarri. Rinforzare la rosa è uno dei primi obbiettivi del patron biancoceleste. Da tempo è alla ricerca di un vice Immobile con Muriqi che ha steccato le sue chance e ora sta facendo bene a Maiorca. Il primo nome per gennaio è Ciccio Caputo che consentirebbe di far dormire sogni tranquilli a Immobile viste le sue qualità e la sua esperienza.

Occhi puntati sul talento del Verona

Maximiano potrebbe finire in prestito già nella sessione invernale per volere di Sarri. Ma il vero colpo in difesa della Lazio potrebbe essere un talento classe 2003 del Verona. Si tratta di Diego Coppola, giocatore che in primavera con la maglia gialloblù sta facendo benissimo e ha attirato gli occhi di diversi club italiani.