Calciomercato Milan, assalto dalla Turchia per il terzino: a gennaio si può fare

Galatasaray sul sostituto di Theo

Il mercato è chiuso ma i club di Serie A continuano a monitorare la situazione attorno a loro. Quest’estate il Milan si è mosso tanto e bene sia in uscita che in entrata. Nelle ultime ore, il Galatasaray starebbe chiedendo informazioni per quel che riguarda Ballo-Toure. Il terzino rossonero potrebbe partire titolare contro l’Empoli ma rimane comunque un esubero per Maldini.

Amore mai sbocciato tra Ballo-Toure e Pioli

Arrivato come vice Theo, Ballo-Toure non ha mai trovato la continuità nelle presenze. Il Galatasaray per poter tentare il colpo deve prima cedere il terzino ex Crystal Palace Van Aanholt che ha mercato soprattutto in Premier.