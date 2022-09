Calciomercato Milan, duello con l’Inter per l’attaccante: Maldini tenta il sorpasso

Il Real offre alle società milanesi un giocatore in uscita

Rossoneri tentati

E’ notizia di poco fa la possibilità di veder vestire la casacca del Milan, nella prossima stagione da Mariano Diaz. Il giocatore dominicano è prossimo alla scadenza di contratto che avverrà a giugno 2023 e stando a quanto si apprende, non verrà rinnovato. Motivo per il quale l’attaccante è stato già proposto ad Inter e Milan.

E’ ovviamente ancora presto per tirare le somme ma considerata la politica volta al futuro che stanno attuando i rossoneri, non c’è da stupirsi se Maldini e Massara prenderanno in serie considerazione la cosa. Tutto rimandato quindi alla prossima sessione di mercato estivo.