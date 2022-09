Calciomercato Milan, lo Sporting tiene il punto ma Maldini tenta il colpo

Calciomercato Milan, Rafael Leao vuole rinnovare

L’esterno portoghese, che sta stupendo tutta la serie A e tutta l’Europa, ha avuto un piccolo problema con lo Sporting Lisbona, ex club del calciatore. La rescissione unilaterale che ci fu nel 2018 ha portato scompigli oggi in casa rossonera, infatti, la somma totale per la chiusura del caso sarebbe di 20 milioni di euro che però il Milan non vuole sborsare o per lo meno vorrebbe ridurre.

Milan, per Leao ci sono stati già contatti ma senza fumata bianca

A quanto pare al presidente dello Sporting, Frederico Varandas, non sono andate giù le parole di Maldini riguardo la situazione Leao. Il ds rossonero ricordiamo che rispose ad un domanda su Leao dicendo:“Se possiamo dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Si, con lui si con lo Sporting noi non centriamo nulla”. Vedremo con il tempo se ci sarà una fumata bianca .