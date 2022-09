CLAMOROSO – Luciano Moggi tuona: “Ecco cosa avrei fatto dopo Juventus-Salernitana”

Moggi: “La Juventus meritava la vittoria”

Luciano Moggi torna a parlare. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi ha espresso il suo parere sugli errori arbitrali, e del VAR, durante Juventus-Salernitana.

Queste le parole di Moggi: “Avrei fatto sicuramente ricorso per far rigiocare la partita se fossi stato ancora un dirigente della Juventus. É impensabile che un gol venga annullato nonostante mancassero le immagini per valutare la posizione di un fuorigioco. Invece è andata così e né Banti né Marcenaro sono stati allontanati, dopo una partita che i bianconeri avevano sì giocato male, ma che avrebbero meritato di vincere”.