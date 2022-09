Inter e Milan, il nuovo stadio potrebbe non portare gli effetti sperati: le ultime

Il sindaco Sala contento del nuovo progetto

Sono mesi importanti per quel che riguarda il futuro del Meazza. San Siro non è più destinato a rimanere “in piedi” per dare vita a un nuovo stadio per Inter e Milan. La struttura non si troverà nello stesso posto di San Siro e l’attuale stadio di Milano non si può ristrutturare come hanno ribadito Inter e Milan. Il sindaco Sala ha appoggiato il progetto sul quale si lavora ormai da 3 anni ed è convinto che cedere il terreno di San Siro a dei privati sia più conveniente.

Cifre importanti per Milano ma non per i due club

Come dicevamo in precedenza cedere un terreno di pregio a dei privati è più conveniente perché consentirebbe di incassare 195,8 milioni in 90 anni invece che 10 all’anno come oggi. Il nuovo stadio potrebbe essere meno grande di San Siro e con prezzi che potrebbero nettamente alzarsi.