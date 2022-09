Inter, Zhang rilancia: ecco il programma del patron nerazzurro

Neroazzurri con un asset finanziario in crescita

Secondo la Gazzetta dello Sport, il gruppo Suning sarebbe pronto a rilanciare la società interista aggiungendo oltre 100 milioni di liquidità nelle casse neroazzurre. Una dimostrazione forte, volta a dimostrare e a smentire tutte le voci che vedevano Zhang e soci pronti a cedere l’Inter o a trovare nuovi partners.

La somma che verrà garantita dovrebbe sempre far parte del prestito Oaktree. Il piano verrà presentato al Consiglio d’amministrazione in una riunione fissata per la mattinata del 28 settembre. Con tale gesto e con le recenti cessioni di Hakimi e Lukaku, il bilancio negativo della società sarà comunque più contenuto rispetto ai -246 milioni dello scorso anno. Segnali incoraggianti dunque, che proiettano l’Inter in un futuro di crescita.