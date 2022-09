Juventus, col Bologna tornano in tre: Allegri vuole invertire il trend

Mister Allegri può contare su tre calciatori ritrovati

Segnali incoraggianti in casa Juventus. Dall’infermeria sembrano recuperati Alex Sandro, Rabiot e Locatelli. Il tecnico Allegri può tirare un sospiro di sollievo considerando il duro calendario che da qui alle prossime 14 partite vedrà impegnati i bianconeri in campionato e Champions. Dopo circa una settimana di lavoro specifico quindi le tre pedine importanti tornano ad allenarsi col gruppo e a rendersi disponibili per le prossime gare.

Juventus, si riparte col Bologna

Si resta in forte attesa invece dei rientri di Chiesa e Pogba, anch’essi pedine fondamentali per la squadra torinese. Nel frattempo nella prossima gara col Bologna, mister Allegri potrebbe schierare già dal primo minuto Rabiot, Alex Sandro e Locatelli, permettendo così agli ultimi rientrati alla Continassa di prepararsi a dovere per la sfida Champions con il Maccabi Haifa.